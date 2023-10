Xylella in Puglia, a dieci anni dalle misure di emergenza

A dieci anni dalla dichiarazione ufficiale della presenza di Xylella fastidiosa in Puglia e della gestione dell’emergenza, la Società Geografica Italiana organizza un confronto multidisciplinare, dal titolo “Il disseccamento degli ulivi e la questione Xylella in Puglia”, fondato su punti di vista diversi, a partire dall’inquadramento del problema, con lo scopo di chiarire approcci, contesti e scenari del fenomeno Xylella, agevolando la comprensione delle dinamiche reali anche presso i non specialisti.

L’evento si terrà lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 15:00, nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” – Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, Via della Navicella, 12 – Roma.

Per questioni organizzative, si prega di voler comunicare la propria partecipazione al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tenendo conto che sarò possibile collegarsi anche da remoto.