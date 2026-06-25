Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 25 Giu 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Ambiente & Salute

Temperature elevatissime in tutta Europa, "nuova normalità" nella crisi climatica

Dettagli
Giovanni Damiani

Le temperature elevatissime in tutta Europa non sono "picchi", sono eventi ripetuti e durevoli, "nuova normalità" nella crisi climatica. Diverse le vittime umane. Ma nell'ambiente Naturale è anche peggio.

Penso ai  fiumi. Quelli di portata idrica modesta, piccoli per cause naturali o perché hanno le sorgenti con captazioni per acqua potabile o per l'irrigazione dei campi agricoli, muoiono di notte. Ogni grado di aumento della temperatura dell'acqua fa cadere il tenore dell'ossigeno disciolto.

Di giorno, la fotosintesi dei vegetali acquatici che rivestono il letto del fiume produce l'ossigeno che si discioglie poco per la temperatura alta ma, anche se povero, dà la sopravvivenza a tutto il resto della vita acquatica.

Di notte, la fotosintesi cessa, c'è solo respirazione e quindi consumo del poco ossigeno presente e il fiume muore. Muoiono i pesci, gli avannotti, i girini, gli insetti acquatici, i molluschi e il fiume va in putrefazione. Gli organismi a vita acquatica obbligata non potranno tornarvi mai più, così il fiume smette di essere spazio di vita e depuratore naturale delle acque nel territorio e la quasi totalità dei danni divengono permanenti.

Ma non è tutto. In Francia hanno dovuto fermare una centrale nucleare e ridurre la potenza ad altre, per non fare morire i fiumi grandi come il Garonna. Ogni centrale usa acqua per in raffreddamento degli impianti e la scarica caldissima in un ambiente acquatico già riscaldato dal sole e così destinato a morire di asfissia.

Spero che qualcuno dalle parti di Meloni tragga le conseguenze e anziché del nucleare si avvii l'età delle rinnovabili, come da anni fa la Spagna. In Italia, il decreto legislativo 152 del 2006 pone un limite serio agli scarichi caldi nei corsi d'acqua: non bisogna superare 3 gradi di aumento termico nel fiume tra due sezioni ma la metà del fiume non deve mai superare un solo grado di aumento.

Conclusioni: anche per questo il nucleare è la scelta più sbagliata che può essere fatta, assieme a una quantità di altre motivazioni.

Giovanni Damiani
Già Direttore di Anpa e già Direttore tecnico di Arta Abruzzo
facebook.com/giovanni.damiani.980
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Temperature elevatissime in tutta Europa, "nuova normalità" nella crisi climatica

Le temperature elevatissime in tutta Europa non sono "picchi", sono eventi ripetuti e durevoli,...
empty alt

Gli effetti dei dazi Usa sull’export made in Italy a un anno dall’entrata in vigore

Alcuni dati raccolti nella relazione annuale di Bankitalia ci consentono di fare il punto sugli...
empty alt

Memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti, la resa di Trump

Ho aspettato l'annuncio ufficiale dei 14 punti del Memorandum, ma che Trump avesse perso la guerra...
empty alt

“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana...
empty alt

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di...
empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top