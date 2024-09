Approfondimenti

Zeynep Fadıllıoğlu, prima donna a progettare una moschea

Zeynep Fadıllıoğlu è nata a Istanbul nel 1955, figlia di una delle grandi famiglie della borghesia laica.

Nel 2009 ha progettato la moschea Şakirin della città turca, ricevendo ampi consensi internazionali e riuscendo in un’impresa ritenuta impossibile a una donna: realizzare un tempio islamico.

Nel 1978, ha iniziato a interessarsi all’interior design, completando un corso di storia dell’arte e design alla Inchbald School of Design di Londra, dopo aver studiato informatica all’Università del Sussex di Brighton e al Control Data Institute di Chicago.

Insegna all’Università di Istanbul Bilgi e ha progettato oltre 20 strutture ricettive prima di fondare la propria azienda, la “ZF Design, un’impresa comprendente uno staff di 18 persone - architetti, interior designer, artisti - che ha completato oltre 140 progetti: ristoranti, hotel e case di lusso a Nuova Delhi, Abu Dhabi e Londra.

La moschea di Şakirin non è l’unica opera di architettura religiosa di Zeynep Fadıllıoğlu. In Qatar, ha progettato due moschee pubbliche: la Moschea del Venerdì e la Moschea d’oro. Ha anche progettato una moschea privata in Bahrain per la famiglia reale.

“Quando ho progettato queste moschee, sono stata particolarmente influenzata dalla luce, dalle configurazioni del colore e del design, non solo dal periodo ottomano. Le civiltà selgiuchide, anatolica e bizantina sono per me importanti punti di partenza e sono stati incorporati elementi di ciascuna di queste civiltà “ e aggiunge: “Mi piace cambiare le cose. Cerco costantemente di migliorarmi. Vedo i dettagli. E mi piacciono i colori, i tessuti, le forme. Grazie a ciò penso di essere diventata alla fine un’ architetta che si è fatta da sé”.

Una professionista la cui carta d'intenti ha una missione precisa: creare ponti culturali tra Oriente e Occidente.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/