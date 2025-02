Approfondimenti

"Basta favori ai mercanti di armi" incalza il governo contro lo stravolgimento della legge 185

La Campagna “Basta favori ai mercanti di armi”, alla quale ha aderito anche il sindacato Usi-Ricerca che edita il nostro giornale, esprime soddisfazione per la decisione presa ieri dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Montecitorio, che hanno chiesto al Presidente della Camera dei Deputati di rinviare fino a marzo la discussione in Aula sul DDL 1730 di iniziativa governativa di modifica della legge 185/90, relativa all’export di armi italiane.

La mobilitazione, sostenuta da oltre 200 organizzazioni della società civile, fin dall’inizio dell’iter parlamentare di questo provvedimento, si è attivata in difesa di una norma che quest’anno compie 35 anni e che, pur se depotenziata nel corso degli anni, continua a garantire livelli ragionevoli di controllo e trasparenza su un ambito cruciale e problematico come l’export di armamenti. Un’azione che si è dispiegata con prese di posizione pubbliche e iniziative di comunicazione, e con l'elaborazione di proposte emendative.

Grazie a questa mobilitazione, la calendarizzazione in Aula del dibattito sul Disegno di legge che stravolgerebbe la 185/90, come dianzi evidenziato, è stata rinviata quantomeno a marzo. L’auspicio delle organizzazioni promotrici della Campagna, è che queste settimane in più - preziose per approfondimenti e riflessioni - non configurino solo un rinvio “procedurale” e tecnico ma vengano utilizzate da Governo e Maggioranza come occasione di confronto nel merito anche delle nostre proposte.

"Perché, indipendentemente dalla valutazione che si può avere dell’industria militare - sottolineano le associazioni - la modifica attualmente in corso di approvazione, se confermata, creerebbe buchi normativi e fragilità decisionali davvero rilevanti su un tema così delicato come l’invio di armi nel mondo".

Per tali motivi, i promotori della Campagna confermano la disponibilità al confronto con tutte le forze politiche.