Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 21 Set 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Approfondimenti

Approfondimenti

Stephanie Wehner premiata con il Körber 2025 per l’Internet quantistico

Dettagli
Sara Sesti

La fisica e informatica quantistica tedesca Stephanie Wehner (1977) ha ricevuto il Premio Scientifico Europeo “Körber 2025”, del valore di un milione di euro, per le sue ricerche pionieristiche sull’Internet quantistico.

Assegnato ogni anno dalla Körber-Stiftung, il premio riconosce progetti di ricerca innovativi con forte impatto applicativo. Dal 1985, otto vincitori sono poi stati insigniti del Premio Nobel.

Wehner lavora allo sviluppo di reti di comunicazione basate sulle leggi della meccanica quantistica, in grado di trasmettere informazioni con velocità e sicurezza inarrivabili per l’internet classico.

A differenza degli impulsi elettrici o onde elettromagnetiche di oggi, l’internet quantistico sfrutta il principio di entanglement (intreccio) per garantire crittografia inviolabile.

Qualsiasi tentativo di spionaggio romperebbe l’intreccio e sarebbe subito rilevato, quindi ogni intento di intercettazione verrebbe immediatamente rilevato.

Sebbene al momento esistano solo esperimenti di laboratorio e prototipi di rete (in Cina, USA ed Europa), questo approccio promette di rivoluzionare la comunicazione globale, aprendo la strada a nuove applicazioni scientifiche e tecnologiche.

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Stephanie Wehner premiata con il Körber 2025 per l’Internet quantistico

La fisica e informatica quantistica tedesca Stephanie Wehner (1977) ha ricevuto il Premio...
empty alt

Manifestazione Pro-Pal, di ritorno ho un ricordo che voglio condividere

Di ritorno da una manifestazione Pro-Palestina (foto a sx), contro il genocidio in corso, ho un...
empty alt

Nasce TrasparenzAI, piattaforma digitale per misurare la trasparenza delle PP. AA.

La trasparenza amministrativa compie un passo avanti con TrasparenzAI, la piattaforma sviluppata dal...
empty alt

“La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli, opera originale e intensa

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio...
empty alt

“Fare gol non serve a niente”, storia del calcio in chiave marxista

Fare gol non serve a niente. Il pallone nella rete della finanza, di Luca Pisapia, con...
empty alt

La neuroriabilitazione per una medicina più “umana”

La neuroriabilitazione (o riabilitazione neurologica) è una branca della medicina che si occupa...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top