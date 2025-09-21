Stephanie Wehner premiata con il Körber 2025 per l’Internet quantistico

La fisica e informatica quantistica tedesca Stephanie Wehner (1977) ha ricevuto il Premio Scientifico Europeo “Körber 2025”, del valore di un milione di euro, per le sue ricerche pionieristiche sull’Internet quantistico.
Assegnato ogni anno dalla Körber-Stiftung, il premio riconosce progetti di ricerca innovativi con forte impatto applicativo. Dal 1985, otto vincitori sono poi stati insigniti del Premio Nobel.
Wehner lavora allo sviluppo di reti di comunicazione basate sulle leggi della meccanica quantistica, in grado di trasmettere informazioni con velocità e sicurezza inarrivabili per l’internet classico.
A differenza degli impulsi elettrici o onde elettromagnetiche di oggi, l’internet quantistico sfrutta il principio di entanglement (intreccio) per garantire crittografia inviolabile.
Qualsiasi tentativo di spionaggio romperebbe l’intreccio e sarebbe subito rilevato, quindi ogni intento di intercettazione verrebbe immediatamente rilevato.
Sebbene al momento esistano solo esperimenti di laboratorio e prototipi di rete (in Cina, USA ed Europa), questo approccio promette di rivoluzionare la comunicazione globale, aprendo la strada a nuove applicazioni scientifiche e tecnologiche.
Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/