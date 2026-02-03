Approfondimenti

Marzia Polito, matematica che ha dato occhi all’IA

Specializzata in geometria algebrica, computer vision e machine learning, Marzia Polito è nata a Roma nel 1972 e vive in California da oltre vent’anni.

È stata tra le protagoniste dello sviluppo di Google Lens, contribuendo alla realizzazione di una tecnologia capace di analizzare e interpretare immagini in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale.

Descrive così il suo lavoro: “Lens combina avanzate capacità di elaborazione visiva per riconoscere ciò che stiamo guardando. Permette di cercare informazioni partendo da una foto o da una ripresa dal vivo, copiare e tradurre testi, identificare piante e animali, esplorare luoghi, decifrare menu, scoprire prodotti e trovare immagini simili”.

Nel 1999, si è trasferita negli Stati Uniti, in un periodo in cui in Italia la professione di “software engineer” non era ancora riconosciuta.

Dopo la laurea in matematica all’Università di Firenze e la specializzazione alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con una tesi in geometria algebrica, ha orientato la propria ricerca verso la computer vision e il machine learning al California Institute of Technology di Pasadena.

Oggi lavora allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, applicando modelli matematici avanzati per migliorare il riconoscimento delle immagini e l’elaborazione visiva.

Marzia Polito si occupa anche delle implicazioni etiche dell’IA: secondo lei, questa tecnologia va gestita con grande attenzione. È fondamentale che i dati di addestramento siano trasparenti e privi di pregiudizi.

Pur riconoscendo che ogni innovazione comporti rischi e richieda prudenza, è convinta che i benefici superino di gran lunga le criticità: “l’IA ci consente di fare cose che prima erano impossibili. Non possiamo rinunciarvi”.

Biografia tratta da: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie dall’ antichità all’ IA”, (Ledizioni, 2026).