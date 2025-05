Editoriali

Dall’Iraq ad Harvard. Zaha Hadid

Il presidente degli Stati Uniti ha revocato a Harvard la possibilità di accogliere studenti internazionali. Se una simile decisione fosse stata in vigore qualche decennio fa, una delle figure più rivoluzionarie dell’architettura contemporanea non avrebbe mai varcato i cancelli dell’ateneo.

Zaha Hadid è nata il 31 marzo 1950 a Baghdad, in Iraq, in una famiglia benestante: il padre era un imprenditore nel settore edile, la madre un’artista. Dopo aver studiato matematica all’Accademia Americana di Beirut, nel 1972 si è trasferita a Londra per proseguire gli studi all’Architectural Association.

Si è laureata nel 1977 e ha iniziato a lavorare presso l’Office for Metropolitan Architecture (OMA) a Rotterdam con Rem Koolhaas. Parallelamente, ha intrapreso la carriera accademica, insegnando in università prestigiose come Harvard e Yale.

In particolare, nel 1996 è stata titolare della “Kenzo Tange Chair for Architecture” alla Graduate School of Design di Harvard, dove ha tenuto corsi e workshop che hanno influenzato profondamente una nuova generazione di architetti.

Nel 1979, è tornata a Londra e ha fondato il proprio studio, “Zaha Hadid Architects”. I suoi progetti, visionari e avanguardisti, hanno iniziato a concretizzarsi solo a partire dal 1983. Il riconoscimento mondiale è arrivato nel 2004, quando è divenuta la prima donna a ricevere il Premio Pritzker, che l’ ha consacrata nell’Olimpo dell’architettura.

È seguita una carriera costellata di incarichi internazionali e di critiche, spesso legate alla spettacolarità delle sue opere. Tra i suoi capolavori più noti, il MAXXI di Roma, completato nel 2010, che le valse il Premio Stirling, riconoscimento che avrebbe vinto anche l’anno successivo.

Zaha Hadid è scomparsa nel 2016, all’età di 65 anni, a seguito di un attacco cardiaco in un ospedale di Miami. Tre anni dopo, a Milano, è stata inaugurata la Torre Hadid, un grattacielo soprannominato “lo Storto”: un segno potente del suo stile, capace di far impallidire le costruzioni circostanti.

Oggi, mentre nuovi confini si alzano contro il sapere e la collaborazione internazionale, la storia di Zaha Hadid ci ammonisce su ciò che potremmo perdere. In un mondo meno aperto, forse non sarebbe mai arrivata a Harvard. E forse, il mondo non avrebbe mai conosciuto il suo genio.

