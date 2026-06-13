Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 13 Giu 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Editoriali

Editoriali

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Dettagli
Sara Sesti

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il mondo: sempre più donne iniziarono a viaggiare da sole, sfidando le rigide convenzioni sociali del loro tempo.

Con taccuini, macchine fotografiche e matite, queste esploratrici raccontavano la realtà attraverso uno sguardo nuovo, personale e spesso inedito.

Tra le più straordinarie figure di questa stagione di emancipazione spicca Alexandra David-Néel (1868-1969), scrittrice, orientalista e mistica francese, passata alla storia come la prima donna europea a entrare nel misterioso e allora quasi inaccessibile Tibet.

L’impresa avvenne nel 1924, quando, a 56 anni, riuscì a raggiungere Lhasa partendo dal Sikkim e travestendosi da uomo per eludere i controlli delle autorità.

Ma Alexandra David-Néel non fu soltanto un’eccezionale esploratrice. I suoi studi sulle religioni orientali, e in particolare sul Buddismo tibetano, la resero una delle prime autorevoli mediatrici culturali tra Oriente e Occidente.

Tra le sue opere più celebri si ricordano Il lama delle cinque saggezze e Il Buddismo, testi che ancora oggi offrono preziosi spunti di riflessione spirituale e filosofica.

Morì all’età di 101 anni, lasciando un’eredità intellettuale e spirituale di straordinaria importanza.

La sua vita è raccontata nella biografia di Ruth Middleton, Alexandra David-Néel. Una donna buddista.

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...
empty alt

Libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Dal 2010, openPetition aiuta le persone a promuovere il cambiamento. Come piattaforma di...
empty alt

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti, viene da dire, sfogliando l’ultimo...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
empty alt

Arriva l’estate, riaprono i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis

Riaprono per la stagione estiva i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand...
empty alt

Altro che dazi, è l’IA che spinge gli investimenti verso gli Usa

Fra le millemila cose che il presidente Usa ha detto al mondo, quella che i dazi avrebbero...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top