Appuntamenti

Regione Puglia e Uniba celebrano la biodiversità agricola e alimentare

La Puglia torna a celebrare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare: dal 20 al 26 maggio 2023, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, insieme al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, organizza la VI edizione della “Settimana della Biodiversità Pugliese - Agricoltura, Alimentazione e Ambiente”, in collaborazione con i numerosi Enti di ricerca e Dipartimenti universitari presenti sul territorio regionale, competenti in materia di biodiversità, che hanno aderito all’iniziativa.

La manifestazione, organizzata in concomitanza della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare istituita dalla legge n. 194/2015, rappresenta ormai da anni un appuntamento di gran richiamo per i cittadini pugliesi e non solo, avendo, nel corso delle passate edizioni, riscontrato un successo sempre maggiore grazie al coinvolgimento di importanti personalità legate al mondo della biodiversità.

L’obiettivo è scoprire, raccontare e conoscere la ricca biodiversità di Puglia attraverso una ricca proposta di eventi - nella scorsa edizione sono stati proposti più di 100 appuntamenti sull’intero territorio regionale - come visite guidate, seminari, open day e attività con le scuole. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione sarà arricchita dalla redazione del Settimana(le) della Biodiversità Pugliese (www.settimanabiodiversitapugliese.it), ricco contenitore di contributi

dal taglio divulgativo provenienti da appassionati, ricercatori, studenti e associazioni di tutta la Puglia.

L’Assessorato e il Di.S.S.P.A. comunicano altresì che sono ufficialmente indetti il concorso enogastronomico “Agrobiodiversità a Tavola” (2^ edizione), riservato agli Istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione, e il concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” (3^ edizione), avente una sezione interamente dedicata alle scuole pugliesi di ogni ordine e grado.

Per maggiori informazioni relative alla VI edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese - su come proporre eventi e contributi, partecipare ai concorsi - è possibile contattare gli organizzatori tramite l'e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , il curatore prof. Pietro Santamaria, tramite l’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure visitare il link: https://linktr.ee/sett.na_biodiversita_pugliese