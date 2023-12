Appuntamenti

L’Università per Stranieri di Siena dedica la sala di lettura a Michela Murgia

Presso l'aula magna “Virginia Woolf”, giovedì 14 dicembre alle ore 12:00, la comunità dell’Università per Stranieri di Siena (UniStraSi) inaugurerà la sala di lettura dedicata a Michela Murgia, che ha instancabilmente lottato, nelle sue opere e nel discorso pubblico, per l’attuazione di tutti i valori in cui la comunità stessa si riconosce.

Interverranno all’evento:

Tomaso Montanari - rettore dell'Università per Stranieri;

Giuseppe Marrani - direttore di Dipartimento;

Daniela Brogi - docente di Letteratura italiana contemporanea;

Luca Casarotti - research fellow presso il Dipartimento di Studi Umanistici;

Imsuk Jung- docente di Lingua e cultura coreana;

Lorenzo Terenzi.

L'attrice Daniela Morozzi leggerà alcuni brani da Michela Murgia, con intermezzi musicali del quintetto NUOVO MONDO.

L’evento, aperto a tutte e tutti, può essere seguito in streaming su http://live.unistrasi.it

La locandina