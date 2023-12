Appuntamenti

Appia Antica, la “Regina Viarum”: webinar con lectio magistralis di Filippo Coarelli

Enrico del Vescovo, presidente della Sezione Italia Nostra Castelli Romani, in collaborazione con l'Accademia Vivarium Novum, organizza, per venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 18:00, un webinar dal titolo “La regina Viarum", con lectio magistralis del prof. Filippo Coarelli, Archeologo e professore emerito all'Università di Perugia.

L'Appia Antica, conosciuta anche con l'appellativo di "Regina Viarum", è forse l'arteria stradale più celebre del mondo antico romano. Essa collegava l'antica Roma al meridione della penisola italica, passando per le regioni attuali Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.

E' stata testimone di vicende storiche fondamentali per il nostro paese. L'importanza di tale reperto è stata da sempre riconosciuta ed ha dato origine anche alla nascita, negli anni '80 del secolo scorso, del Parco dell'Appia Antica ad opera, in particolare, di Antonio Cederna. Ora potrebbe anche diventare Patrimonio Unesco.

E' essenziale, dunque, che l'opinione pubblica ne prenda coscienza per la necessità di preservare e valorizzare non solo il reperto stesso, ma anche tutte quelle aree circostanti ad essa ancora ammirabili sotto il profilo paesaggistico ed archeologico.

A tal proposito, la Sezione Italia Nostra Castelli Romani e l'Archeoclub Aricia stanno organizzando un ciclo seminariale di formazione, di cui a breve verranno dati maggiori dettagli, rivolto a chi si iscriverà e, in particolare, a insegnanti ed appassionati della materia.

Per partecipare al webinar del 15 dicembre p.v., aperto a tutte e tutti, cliccare sul seguente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_z0O9IblYTlqpyWOxcjgbjw

Per ulteriori info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - cell.3331135131.