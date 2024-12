Appuntamenti

Calendario BiodiverSO 2025, per vivere insieme un nuovo anno di biodiversità

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle 15:30, nell’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, i progetti BiodiverSO Karpos e BiodiverSO Veg presentano e distribuiscono il nuovo "Calendario BiodiverSO 2025".

In questa nuova edizione del calendario, dedicato alla biodiversità orticola pugliese, sono privilegiati due temi: i semi e la valorizzazione delle varietà autoctone. Per sensibilizzare all’idea che il seme deve essere libero e che la biodiversità non va semplicemente tutelata e conservata ma, addirittura, aumentata.

Durante l’incontro, interverranno gli agricoltori custodi delle varietà orticole autoctone e i ricercatori che da anni caratterizzano, conservano e valorizzano l’agrobiodiversità pugliese.

Per il progetto BiodiverSO Veg interverrà Gabriella Sonnante dell’IBBR-CNR di Bari, che presenterà alcuni risultati delle attività di ricerca in corso: “Ma che cavolo è? L’identità segreta di ‘Mugnuli’, Cime nere e Cavoli ricci”.

Per il progetto BiodiverSO Karpos sarà presente Concetta Lotti del DAFNE-UNIFG, con il contributo “Mettiamo ordine in famiglia: che tipo di carosello sei?”.

I contenuti del calendario saranno presentati da Adriano Didonna, dottorando del gruppo di Orticoltura del Di.S.S.P.A.-UNIBA.

L’evento proseguirà con un momento dedicato allo scambio di semi e un buffet a base di prodotti tradizionali pugliesi.

A chi ne farà richiesta per posta elettronica sarà inviato il file pdf del calendario.