Appuntamenti

“Rocks & Art”, la geologia incontra l’arte contemporanea

Geologia e arte contemporanea si uniscono grazie a “Rocks & Art”, la rassegna per raccontare passato e presente del nostro fragile pianeta.

Al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo torna il ciclo di appuntamenti in cui ricercatrici, ricercatori, artiste e artisti dialogano e propongono visioni di futuro su ghiacciai, piante, ricerca e attivismo ambientale. Il 23 luglio alle 17.30 ospiti l’artista Giacomo Segantin e Antonia Caola (MUSE).



La nuova edizione di “Rocks & Art” si concentrerà sul rapporto tra esseri umani e ambiente.

“La rassegna - spiega Riccardo Tomasoni, responsabile della sede di Predazzo – nasce dall’incontro tra indagine scientifica e sguardo artistico: due approcci complementari che, intrecciandosi, offrono nuovi modi di leggere il mondo e raccontare la vita del nostro pianeta. Durante gli appuntamenti artiste e artisti, scienziate e scienziati accompagneranno il pubblico in un viaggio tra geoscienze, immaginari visivi, suoni e narrazioni, per scoprire come minerali, fossili e ghiacciai custodiscano storie che parlano di noi e dei cambiamenti in atto”.



La rassegna, che è stata inaugurata lo scorso 9 luglio con il dialogo tra il sound artist Sergio Maggioni e il glaciologo MUSE Christian Casarotto, proseguirà per altri tre mercoledì.

Il 23 luglio sarà la volta di “Looking through the clouds”, un dialogo tra l’artista Giacomo Segantin e la responsabile dell’Ufficio Comunicazione MUSE Antonia Caola sul potere evocativo delle immagini e il loro ruolo nell’attivismo ambientale.

Il 6 agosto si parlerà di “Topografie immaginarie #6” con l’artista Micol Grazioli e la botanica MUSE Lisa Angelini, chiamate a riflettere su come le nostre scelte quotidiane influenzino il paesaggio e gli ecosistemi che ci circondano.

Infine, il 20 agosto con "Accordatura sonora” il sound artist Sergio Maggioni e il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda trasformeranno il suono dei ghiacciai in una composizione musicale inedita.

Gli incontri, a ingresso gratuito, si inseriscono nella programmazione estiva del museo “Un’estate a tutta geologia a Predazzo”, oltre cento appuntamenti tra escursioni, incontri e laboratori per conoscere da vicino la bellezza e la fragilità delle Dolomiti patrimonio UNESCO. Qui il programma completo.



Tra le novità, nell’Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai proclamato dalle Nazioni Unite, il Museo geologico propone l’esperienza multisensoriale “Un suono in estinzione”, installazione site specific che indaga il suono quale memoria tangibile della fusione dei ghiacciai alpini.



