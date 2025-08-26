Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 26 Ago 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Appuntamenti

Eventi

“Festa del Racconto”, nella sua XX edizione, dal 1° al 5 ottobre

Dettagli
Redazione

Dal 1° al 5 ottobre 2025, ritorna a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la “Festa del Racconto”, nella sua XX edizione, per celebrare l'arte della narrazione, dalla storia all'attualità.

Grazie all'ideazione di Sonia Folin, questa nuova edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley e molti altri: circa 50 eventi gratuiti in cinque giornate di Festa, per condividere il grande patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti a loro dedicati.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.festadelracconto.it, i profili Facebook e Instagram festadelracconto. 

A questo LINK comunicato stampa di lancio, immagini delle scorse edizioni e autori.

 

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Festa del Racconto”, nella sua XX edizione, dal 1° al 5 ottobre

Dal 1° al 5 ottobre 2025, ritorna a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la “Festa del...
empty alt

Meeting di Comunione e Liberazione, le reticenze diplomatiche di «SuperMario»

Fa discutere ciò che ha detto Draghi al tradizionale meeting di Comunione e Liberazione. Dice...
empty alt

“Enzo”, i turbamenti di un adolescente tra l’indifferenza degli adulti

Enzo, regia di Robin Campillo, con Eloy Pohu (Enzo), Pierfrancesco Favino (Paolo), Élodie...
empty alt

Resistenza agli antibiotici, grave emergenza sanitaria

La resistenza agli antibiotici è una delle più gravi emergenze sanitarie del nostro tempo, e...
empty alt

Con “Il tallone da killer”, un Robecchi diverso

Il tallone da killer, di Alessandro Robecchi – Sellerio editore – 2025 - pp. 340, euro 16,00.
empty alt

La scelta coraggiosa di Marie Curie, Albert Sabin e Ilaria Capua

Quando pensiamo a un farmaco o a un vaccino, la prima cosa che ci viene in mente è la salute. Ma...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top