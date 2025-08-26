“Festa del Racconto”, nella sua XX edizione, dal 1° al 5 ottobre

Dal 1° al 5 ottobre 2025, ritorna a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la “Festa del Racconto”, nella sua XX edizione, per celebrare l'arte della narrazione, dalla storia all'attualità.
Grazie all'ideazione di Sonia Folin, questa nuova edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley e molti altri: circa 50 eventi gratuiti in cinque giornate di Festa, per condividere il grande patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti a loro dedicati.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.festadelracconto.it, i profili Facebook e Instagram festadelracconto.
A questo LINK comunicato stampa di lancio, immagini delle scorse edizioni e autori.