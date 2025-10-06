Appuntamenti

A Palazzo Zabarella in mostra Modigliani, Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM

Un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia è al centro di un nuovo importante appuntamento espositivo, dal 16 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, a Palazzo Zabarella, nel centro storico di Padova.

Nell’ambito del dialogo avviato dalla Fondazione Bano negli ultimi anni con importanti istituzioni museali di fama internazionale, è ora la volta del LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, che offrirà l’opportunità di ammirare 65 opere di 30 artisti d'avanguardia, in una nuova grande mostra.

Ai protagonisti delle avanguardie storiche e agli artisti più noti, se ne affiancano altri che aprono a scenari artistici inediti più vicini alla contemporaneità. Tra i numerosi capolavori spiccano cinque dipinti di Pablo Picasso e sei di Amedeo Modigliani.

Curata da Jeanne-Bathilde Lacourt, la mostra riunisce grandi nomi e capolavori, ed è articolata in sei sezioni tematiche che offrono un approfondimento dell’avanguardia cubista, con dipinti di Picasso e di Georges Braque, per poi considerare il “Tubismo” di Fernard Léger, rappresentato da ben sei opere.

Amedeo Modigliani occupa un posto d'onore all'interno della mostra con un eccezionale gruppo di opere, tra cui Moïse Kisling, Ragazzo dai capelli rossi, Nudo seduto con camicia e Maternità. Questi dipinti, realizzati in momenti diversi della breve ma intensa carriera di Modigliani, rivelano la ricca varietà e la profondità emotiva della sua straordinaria espressione artistica.

Accanto a queste opere iconiche, creazioni singolari e poetiche di importanti figure del XX secolo come Joan Miró, Youla Chapoval, André Lanskoy, Alexander Calder e Bernard Buffet, offrono ai visitatori un ampio panorama dell'arte europea del XX e XXI secolo.

(Fonte: Palazzo Zabarella – Fondazione Bano Onlus)