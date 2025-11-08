Giornale on-line fondato nel 2004

Al Teatro Binario 7, “Vuoto apparente. Scienziate nel tempo”, con Sara Sesti

Sara Sesti, autrice con Liliana Moro del libro "Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", il 15 novembre prossimo, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, al Teatro Binario 7 di Monza (Sala Picasso), dialoga con il pubblico per raccontare, con “Vuoto apparente. Scienziate nel tempo”, la storia di tante donne straordinarie che hanno operato nel campo delle scienze, a lungo riservato solo agli uomini.

L’evento, incluso nella rassegna teatrale Festival Binario Donne, è realizzato a cura di Associazione ArcoDonna APS che, all’interno della medesima rassegna, con “ INVISIBILI. Storie di donne che hanno sfidato pregiudizi millenari”, presenta "una serie di appuntamenti legati dal sottile filo rosso della violenza culturale, una violenza subdola, forse tra le peggiori tra quelle esercitate contro le donne e che è alla base delle altre manifestazioni più visibili di maltrattamento. Una violenza che consiste nel non nominarle, nel non raccontare i traguardi che hanno raggiunto per la collettività, nei diversi ambiti: dalle arti alla scienza, dalla letteratura allo sport, all’economia, al diritto ma anche nella vita quotidiana".

L’evento con Sara Sesti è ad ingresso con offerta libera, fino ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

