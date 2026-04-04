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“Lo sguardo di Emma”, dolorosa storia di autodeterminazione e ribellione

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Redazione

Lo sguardo di Emma, regia di Marie-Elsa Sgualdo, Lila Gueneau (Emma), Grégoire Colin (Robert), Thomas Doret (Paul), Aurelia Petit (Elise), Sandrine Blancke (Alice), Sasha Gravat Harsch (Colette), Cyril Metzger (Louis),  Raphaël Thierry, Jean-Marc Roulot, Caroline Imhof, Aliénor de Mézamat, Aurélien Patouillard, Joëlle Fretz, Leonard Kocan, Louis Bonard, Roland Vouilloz, Frank Semelet, Cyril Fragnière, Lucie Zelger, Frank Arnaudon; Titolo internazionale: Silent Rebellion; Genere: Drammatico; Svizzera, Francia, Belgio, 2025; Durata: 98’; Produzione: Julie Esparbes, Emmanuelle Latourrette, Fabrice Préel-Cléach, Elena Tatti; Sceneggiatura: Nadine Lamari, Marie-Elsa Sgualdo; Fotografia: Benoît Dervaux; Musica: Nicolas Rabaeus; Costumi: Geneviève Maulini; Trucco: Alexandra Bredin, Valentine Erlanger, Ronald Fahm, Martine Felber, Emmanuelle Fèvre, Laurence Rieux; Distribuzione: Trent Film; nelle sale cinematografiche dal 2 aprile 2026.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2025

Recensione consigliata su mymovies.it

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