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“"Vita mia”, film drammatico che conquista la partecipazione dello spettatore

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Redazione

Vita mia, regia di Edoardo Winspeare, con Dominique Sanda (Didi), Celeste Casciaro (Vita), Antonino Bruschetta (Alberto), Ignazio Oliva (Luvi), Karolina Porcari (Issi), Johanna Orsini-Rosenberg (Sister Erzsébet), Otto Jankovich (Mihaly Medveki), Anna Boccadamo, Barbara De Matteis, Salvatore Corigliano; Genere: Drammatico; Italia, Francia, 2026; Durata: 125’; Produzione: Donatella Palermo, Giorgio Magliulo; Sceneggiatura: Mariangela Barbanente, Alessandro Valenti, Edoardo Winspeare; Scenografia: Sabrina Balestra; Suono; Dario Calvari, Riccardo Milano, Federico Tummolo; Trucco: Miriam Imbrogno; Distribuzione: Draka Distribution; nelle sale cinematografiche dal 9 aprile 2026.

Il film è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival 2025, nella sezione Zibaldone

Recensione consigliata su mymovies.it

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