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"Nino", opera prima di Pauline Loquès, ricco di sfumature e di sottili trovate narrative

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Redazione

Nino, regia di Pauline Loquès, con Théodore Pellerin (Nino), Jeanne Balibar (La mère de Nino), Salomé Dewaels (Zoé), William Lebghil (Sofian), Camille Rutherford (Camille), Estelle Meyer (Lina), Victoire Du Bois (L’oncologue), Mathieu Amalric (Homme bains publics), Pascal Oudot (Secrétaire radiologie), Maël Besnard (Homme salle d'attente), Lison Daniel (Infirmière procréation), Charlotte Lainé (Serveuse café), Balthazar Billaud (Solal), Elsa Bouchain (Femme file d'attente), Quentin Gouget (Jeune voisin), Alexandre Desrousseaux (Raphaël); Genere: Drammatico - Francia, 2025; Durata: 96’; Produzione: Blue Monday Productions, con la partecipazione di France 2 Cinéma; Sceneggiatura: Pauline Loquès, Maud Ameline; Fotografia: Lucie Baudinaud; Montaggio: Clémence Diard; Scenografia: Aurette Leroy; Costumi: Martin Barré, Jenn Pocobene; Musica: Thibault Deboaisne, Gael Rakotondrabe; Trucco: Paloma Zaïd; Distribuzione: Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures; nelle sale cinematografiche dal 30 aprile 2026.

Il film è stato presentato in anteprima alla Settimana internazionale della critica del 78º Festival di Cannes. In Italia si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria alla XX Festa del Cinema di Roma

Recensione consigliata su mymovies.it

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