Appuntamenti

Biodiversità Pugliese: a Bari tre giorni dedicati ai semi e al futuro dell’agricoltura

Dal 20 al 22 maggio, "La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo" ospiterà a Bari il cuore della IX edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese.

Per tre giorni, lo spazio civico diventerà un hub di confronto con sette mostre tematiche, talk, seminari e laboratori che vedranno la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

“Seme” è una parola piccola solo in apparenza, ma racchiude in sé una molteplicità di significati: potenziale, fertilità, natalità, fonte di vita e di riproduzione. Il seme è memoria e tradizione, ma anche innovazione e sviluppo. È l’inizio, l’energia, la possibilità.

“Seme” è anche il tema guida della IX edizione Settimana della Biodiversità Pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, il principale festival scientifico-culturale sull’Agrobiodiversità Pugliese. Promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia (Sezione Competitività delle filiere agroalimentari) e coordinata dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari, la manifestazione (18-22 maggio 2026) animerà il territorio regionale – dal Gargano al Salento – con talk, seminari, visite guidate, laboratori scolastici, degustazioni e attività pratiche.

Momento centrale del programma sarà la tre giorni dal 20 al 22 maggio presso “La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo”, con sette mostre dedicate all’agrobiodiversità regionale e un ricco calendario di eventi con ospiti nazionali e internazionali.

Il 20 maggio, giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, la tre giorni sarà presentata e inaugurata durante “Per fare tutto ci vuole un… seme! Storie di agrobiodiversità di Puglia”, evento che vedrà anche la presentazione in un Pitch event dedicato a venti realtà regionali votate alla tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità regionale. Sarà inoltre presentato al pubblico il flip-book “Semina… e rifiorisce il mondo” (Illustrazioni: Lorenzo Terranera, Testi: Adriano Didonna e Pietro Santamaria), nuovo prodotto editoriale della manifestazione.

Nelle giornate successive, 21 e 22 maggio, il programma de “La Rossani” sarà ricco di appuntamenti che animeranno lo spazio dalla mattina alla prima serata. Il 21 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, ci sarà la Proiezione-Dibattito del film documentario “Wool, Men, Sheep”, sulle filiere delle lane ovine autoctone europee, con la prima proiezione del documentario in italiano, alla presenza del regista Walter Aigner. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, duplice appuntamento con la presentazione della Dichiarazione sui diritti delle sementi contadine, da parte del progetto internazionale Monoculture Meltdown –CLIMAVORE x Jameel al RCA e l’incontro “Seminare il futuro: biodiversità, grano e innovazione per l’agricoltura pugliese”, dedicato alla biodiversità agraria cerealicola regionale.

Il 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, si terranno invece, a partire dalle ore 14:00, la Premiazione della Wiki Science Competition Italia, concorso fotografico dedicato al mondo della scienza patrocinato dall’Area Territoriale di Ricerca del CNR di Bari, e un incontro-dibattito dedicato alle Case delle sementi di Puglia, con la presentazione di tre Case già operanti sul territorio regionale.

Il 21 e 22 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 20:30, ritorna a Bari per il terzo anno consecutivo la rassegna “Le parole del cibo”, organizzata da Terra!, associazione ambientalista che ha l’obiettivo di trasformare i sistemi alimentari rendendoli sostenibili dal punto di vista ecologico, ambientale e sociale. Anche in questa edizione, spazio ad ospiti e relatori di caratura nazionale come il giornalista Riccardo Staglianò, la divulgatrice Silvia Moroni e il docente Paolo Pileri.

Il programma completo della manifestazione (e molto altro ancora!) è disponibile su www.settimanabiodiversitapugliese.it

Il programma della terza edizione della rassegna “Le parole del cibo” è qui

Per maggiori informazioni

Redazione Settimana Biodiversità Pugliese: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prof. Pietro Santamaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(Fonte: UniBa)