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Arriva l’estate, riaprono i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis

Riaprono per la stagione estiva i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis nelle Valli del Gran Paradiso, con nuovi contenuti, nuove installazioni e strumenti digitali pensati per arricchire l’esperienza di visita.

Il primo sito a inaugurare la stagione sarà il Giardino Botanico Alpino Paradisia, aperto al pubblico dal 30 maggio. Situato in Valnontey, il Giardino ospita circa 1.000 specie di piante e fiori delle Alpi e degli Appennini, oltre ad alcuni esempi di flora di montagna proveniente da diverse aree del mondo, tra cui Europa, Asia e America. La visita offre inoltre l’occasione di conoscere alcune delle specie che si possono incontrare durante un’escursione sulle montagne del Gran Paradiso, imparando a riconoscerle e rispettarle.

Il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame sarà visitabile nei weekend del 13 e del 20 giugno, per poi rimanere aperto tutti i giorni dal 27 giugno. Al suo interno sarà possibile scoprire un nuovo allestimento dedicato alla lince, che consentirà ai visitatori di osservare da vicino un esemplare tassidermizzato e di approfondire abitudini e peculiarità di questo straordinario predatore.

Dal 27 giugno, riaprirà al pubblico anche il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, dove sarà possibile approfondire il tema dell’alluvione che ha colpito Cogne, a due anni dall’evento, attraverso materiali e contenuti dedicati.

Sempre a partire dal 27 giugno, il Castello di Introd accoglierà i visitatori con visite guidate organizzate tutti i giorni, accessibili su prenotazione, per accompagnare il pubblico alla scoperta della sua storia e delle sue architetture. Con le visite Château d’Introd - Au clair de la lune, previste in alcuni mercoledì nei mesi di luglio, agosto e settembre, i partecipanti potranno vivere il Castello in veste serale con una visione rara e autentica del sito.

Maison Pellissier, a Rhêmes-Saint-Georges, sarà aperta tutti i giorni, escluso il martedì, dal 17 giugno al 31 agosto. Durante il periodo di apertura sarà attivo il servizio di accoglienza e informazione turistica e gli spazi della Maison ospiteranno due nuove mostre fotografiche, che si alterneranno nel corso dell’estate, arricchendo l’offerta culturale rivolta a residenti e visitatori. Si tratta dell’esposizione “Garda – Tsasse di Rei” di Carlo Rossi e della mostra della Lega Italiana Protezione Uccelli “Meraviglie da salvare”.

Il complesso di Châtel-Argent, a Villeneuve, è sempre accessibile e visitabile in autonomia grazie al supporto di una brochure illustrativa multilingue reperibile presso lo chalet nel parcheggio all’ingresso del borgo. Per l’estate è in programma una visita guidata, il 16 agosto 2026, durante la quale il pubblico potrà conoscere più da vicino, accompagnato da una guida esperta, la straordinaria rocca che domina Villeneuve.

Fa parte dell’offerta culturale di Fondation Grand Paradis anche la Cripta di Saint-Léger che, interessata da lavori di manutenzione straordinaria a cura della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali fino al 16 luglio, sarà successivamente visitabile e tornerà ad arricchire il percorso di scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

Per accompagnare il pubblico alla scoperta del territorio del Gran Paradiso ed approfondire la conoscenza dei siti naturalistici e culturali, i visitatori potranno inoltre utilizzare la SIBILLA del Gran Paradiso, un sistema di intelligenza artificiale generativa creato per migliorare l’esperienza informativa e l’accoglienza nel Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il servizio è disponibile sul proprio smartphone, attraverso il sito di Fondation Grand Paradis, sul totem fisico a grandezza naturale presso il Centro Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame e sul nuovo totem di prossima installazione in loc. Rovenaud in Valsavarenche.

Sempre in un’ottica di innovazione digitale, le visite saranno supportate anche dall’App Visit Gran Paradiso, uno strumento pensato per esplorare i siti gestiti da Fondation Grand Paradis e orientarsi sul territorio. Attivando il GPS del proprio dispositivo, l’app permette inoltre di visualizzare i punti di interesse presenti nei dintorni, gli eventi in programma e gli itinerari percorribili nell’area del Gran Paradiso.

Anche per la stagione estiva 2026 sarà disponibile il Fondation Grand Paradis Pass, il biglietto cumulativo della durata di un anno, che consente l’accesso a tutti i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis al costo di 10 euro.

Tutte le informazioni relative a orari, prenotazioni e appuntamenti di visita sono disponibili sul sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it

(Fonte: Fondation Grand Paradis)