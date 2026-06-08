Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 08 Giu 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Appuntamenti

Eventi

8 giugno – Giornata Mondiale degli Oceani con Sylvia Earle, “Sua Profondità”

Dettagli
Sara Sesti

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sull’importanza dei mari per la vita del pianeta, una figura emerge più di altre come simbolo della loro conoscenza e tutela: Sylvia Earle, oceanografa, biologa marina ed esploratrice, conosciuta in tutto il mondo come “Her Deepness”, “Sua Profondità”.

Nata nel 1935 a Gibbstown, nel New Jersey, si trasferì a tredici anni con la famiglia in Florida.

Fu lì che scoprì il mare e iniziò a immergersi, sviluppando una passione che avrebbe orientato tutta la sua vita. Dopo la laurea in biologia conseguì un dottorato in algologia, la disciplina che studia le alghe.

Negli anni Sessanta, quando per molte donne la carriera scientifica era ancora difficile da intraprendere, Sylvia Earle si affermò come una pioniera.

Nel 1970, partecipò al progetto "Tektite II", vivendo e lavorando per giorni in una stazione sottomarina al largo delle Isole Vergini Americane e diventando una delle prime “acquanaute” della storia.

Da allora ha collezionato primati e successi: è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di capo scienziata della NOAA, l’agenzia statunitense che studia oceani e atmosfera; ha guidato spedizioni, progettato sommergibili, scritto importanti opere divulgative e fondato Mission Blue, organizzazione impegnata nella protezione degli ecosistemi marini.

La sua azione non si è limitata alla ricerca scientifica. Grazie al suo impegno, Google ha sviluppato Google Ocean, la sezione di Google Earth dedicata all’esplorazione degli ambienti marini, contribuendo a far conoscere a milioni di persone un mondo ancora in gran parte inesplorato.

Nel 2017, la rivista Time l’ha definita “Hero for the Planet”, eroina del pianeta. Un riconoscimento che riassume una vita trascorsa nelle profondità del mare per comprendere, raccontare e difendere il grande patrimonio blu della Terra.

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

8 giugno – Giornata Mondiale degli Oceani con Sylvia Earle, “Sua Profondità”

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione...
empty alt

Addio a Marjane Satrapi

Il 4 giugno 2026 si è spenta a Parigi, per “crepacuore”, la fumettista e regista franco-iraniana...
empty alt

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti, viene da dire, sfogliando l’ultimo...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
empty alt

Arriva l’estate, riaprono i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis

Riaprono per la stagione estiva i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand...
empty alt

Professore d’orchestra licenziato causa Covid ottiene giustizia in Cassazione

Con ordinanza n.14088/2026, pubblicata il 13 maggio scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top