“Mixed by Erry”, l’incredibile storia dei fratelli Frattasio “pirati della musica”

Mixed by Erry , regia di Sydney Sibilia, con Luigi D'Oriano – Enrico Frattasio, Giuseppe Arena – Peppe Frattasio, Emanuele Palumbo – Angelo Frattasio, Francesco Di Leva – Comandante Ricciardi, Cristiana Dell'Anna – Marisa Frattasio, Adriano Pantaleo – Pasquale Frattasio, Chiara Celotto – Francesca, Greta Esposito – Teresa, Fabrizio Gifuni – Arturo Maria Barambani; Produzione: Camilla Fava del Piano, Giulio Gallozzi, Matteo Rovere; Sceneggiatura: Sydney Sibilia, Armando Festa; Fotografia: Valerio Azzali; Montaggio: Gianni Vezzosi; Musiche: Michele Braga; Scenografia: Tonino Zera; Effetti: Fabio Traversari; Casting: Francesca Borromeo; Genere: Commedia; Italia, 2023; Durata: 110’; nelle sale cinematografiche fino a giugno scorso, ora è disponibile su Netflix e Prime Video.

Mixed by Erry è un film diretto da Sydney Sibilia e si basa sulla vera storia dei fratelli Enrico (Luigi D’Oriano), Peppe (Giuseppe Arena) e Angelo Frattasio (Emanuele Palumbo), i “pirati della musica” che, negli anni 80, riuscirono a creare un vero e proprio impero falsando musicassette e vendendole in tutta Italia e, poi, anche nel resto nel mondo.

Erry è Enrico, un giovane e impacciato aspirante di di Forcella, un quartiere di Napoli. Nessuno sembra credere in lui, nonostante la sua grande passione per la musica e il suo talento nel creare mixtape per i conoscenti nel quartiere.

L’intuizione che cambia radicalmente la vita di Erry e dei suoi fratelli è quella di creare un business di musicassette. Alla fine, saranno oltre 180 milioni le musicassette che oggi definiremmo “piratate” dai Frattasio, ma in realtà all’epoca il reato di duplicazione di musicassette sprovviste di bollino Siae era tutt’altro che semplice da individuare, a causa di una legislazione assai carente, soprattutto per la mancanza di uno specifico regolamento di attuazione della legge 633/1941.

Così Mixed by Erry diventerà la prima casa discografica in Italia e le sue musicassette arriveranno a essere perfino a loro volta “piratate”. Solo in seguito a queste vicende verrà istituita, nel 1996, la FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale).

Mixed By Erry è una commedia che diverte e che intrattiene, senza pretendere di essere presa sul serio. La vera protagonista del film è la musica: sono i successi internazionali degli anni 80, le hit italiane e le grandi canzoni del Festival di Sanremo, che accompagnano le vicende imprevedibili e surreali dei tre fratelli che, di fatto, sono riusciti a portare la musica nelle vite di tutti, soprattutto i giovani, nei quartieri di Napoli, dove questa non esisteva.

È un decennio straordinario per capoluogo Campano ed Enrico “voleva solo fare il Dj”. Si ritroverà, però, a costruire qualcosa molto più grande di lui e, naturalmente, a pagarne le conseguenze.

Sydney Sibilia, regista e sceneggiatore del film, non miticizza le azioni illegali di Ernico, Peppe e Angelo Frattasio ma, allo stesso tempo, pur nella loro ingenuità, ci mostra la genialità del sistema imprenditoriale che sono stati capaci di creare.

I tre fratelli sono perfino riusciti a far incidere nelle musicassette la compilation delle canzoni di Sanremo, a poche ore dalla serata inaugurale dell’Ariston.

Sarà il mistero dietro questo ingegnosa operazione illegale a insospettire la Procura e, soprattutto, il Comandante Ricciardi (Francesco Di Leva), nemico giurato dell’illegalità in città. Ma per scoprire chi è la talpa sanremese che permette tutto ciò, noi spettatori dovremo attendere la fine dei titoli di coda, lasciandoci intrattenere dal brano che Liberato ha appositamente composto per il film.