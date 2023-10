“Oppenheimer”, film sbalorditivo che tiene con il fiato sospeso

Oppenheimer è un film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan. La pellicola è basata sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin e si concentra prevalentemente sull’audizione intesa a eliminare l’influenza politica di Oppenheimer, che di fatto ne distrusse la reputazione.

Cillian Murphy interpreta il leader del progetto Manhattan, e nel cast troviamo anche Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett e Kenneth Branagh. Un ruolo importante è quello interpretato da Robert Downey Jr. che, quasi irriconoscibile, veste i panni di Lewis Strauss, politico statunitense che ricoprì un ruolo importante nello sviluppo delle armi nucleari, essendo stato il presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America (AEC).

Le vicende attorno all’udienza di conferma di Lewis Strauss al Senato per l’incarico di Segretario al Commercio, nel film rappresentano un importante filo conduttore della storia. È in questa occasione, infatti, che venne fuori che fu proprio Strauss, per motivi personali, a pianificare, organizzare e realizzare la demolizione della reputazione di Oppenheimer.

Oppenheimer a meno di due mesi dalla sua uscita, vanta già diversi primati: è, infatti, il film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e il film biopic ad aver incassato di più nella storia del cinema. Sicuramente, gran parte del suo successo al botteghino è dovuto al forte impatto mediatico che ha avuto ancor prima della sua uscita.

Infatti, negli Stati Uniti il film è stato distribuito nelle sale in concomitanza con Barbie, la pellicola diretta da Greta Gerwing e, a causa del contrasto di genere tra i due film, sono stati creati diversi meme ed è stato coniato il termine “Barbenheimer”, diventato un trend in tutto il mondo.

La straordinaria accoglienza che il film ha ottenuto è, però, sicuramente dovuta alla magnifica performance che ci ha regalato Cillian Murphy, alla sceneggiatura, agli effetti visivi e alla colonna sonora (di Ludwig Göransson) che hanno reso il film un vero e proprio capolavoro.

Oppenheimer è un’opera sbalorditiva che fino all’ultimo tiene con il fiato sospeso. Racconta il successo di un’invenzione epocale destinata a cambiare per sempre le sorti del mondo e poi la paura e l’angoscia che seguono la realizzazione di quanto appena compiuto. È un progetto grandioso e Nolan non delude le aspettative del suo pubblico.

È noto a tutti il fatto che il regista non ami la computer graphic e per ricreare l’esplosione del test nucleare Trinity ha scelto di far parlare di sé facendo esplodere un vero Boeing 747. Il Trinity test appare, quindi, terrificante, un’esplosione di luce testimone di ciò che Oppenheimer, “distruttore di mondi”, aveva dato all’uomo.

Nolan e il suo team degli effetti speciali hanno fatto un lavoro magistrale per ricreare la potenza della bomba atomica, sperimentando innumerevoli tipi di esplosivi e di angolazioni di ripresa. Allo stesso tempo, alcune delle tecniche utilizzate per mostrare la potenza della bomba, esplosioni, onde, particelle ed elettroni in movimento, sono state usate anche per rappresentare il mondo interiore di Oppenheimer, un uomo controverso ed eccezionale.

Oppenheimer ha inaugurato una nuova era tecnologica e introdotto una minaccia nucleare per l’umanità che non potrà mai essere cancellata: è questo il sottofondo di tutto il film, la paura che aleggia e che ci travolge.