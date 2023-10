“Daaaaaalì!” di Quentin Dupieux, pellicola surreale e divertente

Daaaaaalì! è un film di genere commedia del 2023 diretto da Quentin Dupieux, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2023. La pellicola, surreale e divertente, ha per protagonista una giornalista francese (Anais Demoustier), intenzionata a intervistare il pittore Salvador Dalì.

L’intervista scritta diventa poi un’intervista ripresa, poi un documentario per il cinema, un progetto man mano sempre più ambizioso ed eccentrico come lo stesso Dalì. Salvator Dalì cambia idea come cambia aspetto: a interpretare il pittore sono infatti diversi attori, Edouard Baer, Jonatha Coen, Pio Marmaï. Il film diventa in questo modo surrealista come i quadri che mette in scena, un gioco costante di scambi d’identità.

Infatti, come nei quadri di Dalì, la dimensione onirica ha un ruolo predominante nel film, che tra, dilatazioni spazio-temporali, sogni interminabili, corridoi infiniti, perde ogni logica.

È un film in cui non è lecito porsi alcuna domanda: ci si può solo godere lo spettacolo e l’humor dissacrante che rende le scene surreali e nonsense mai scontate o banali. Il cinema di Dupieux, fuori le righe, non è sicuramente per tutti ma sarà di certo apprezzato da chi ama la stravaganza e la follia.