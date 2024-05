“Una spiegazione per tutto”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Una spiegazione per tutto , regia di Gábor Reisz, con Adonyi-Walsh Gáspár (Ábel), István Znamenák (György), András Rusznák (Jakab), Rebeka Hatházi (Erika), Eliza Sodró (Dorka), Krisztina Urbanovits (Judit), Dániel Király (Balázska), Gergely Kocsis (Csángó Márton), Tamás Fodor (Hargitay Elemér), Péter Tarján (Dr. Vári), Zsuzanna Szager (Anikó), Péter Szeiler (Vajk), Tóth Péter (Maklári), Tünde Bacskó (Márta), Bálint Szimler (Magis); Genere: Drammatico - Ungheria, Slovacchia, 2023; Durata: 152’; Produzione: Mátyás Prikler, Júlia Berkes; Sceneggiatura: Éva Schulze; Fotografia: Kristóf Becsey; Musica: Gábor Reisz, Kálmán András; Costumi: Rebeka Hatházi; Distribuito da I Wonder Pictures; nelle sale dal 1° maggio 2024; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13. Film premiato alla 80^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.

