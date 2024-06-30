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Domenica, 30 Giu 2024
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

Dettagli
Redazione

Fremont, regia di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada (Donya), Gregg Turkington (Dr. Anthony), Jeremy Allen White (Daniel), Hilda Schmelling (Joanna), Avis See-tho (Fan), Siddique Ahmed (Salim), Taban Ibraz (Mina), Taban Ibraz (Suleyman), Eddie Tang (Ricky), Jennifer McKay (Lin), Divya Jakatdar (Amaya), Fazil Seddiqui (Aziz), Molly Noble (Molly); Produzione: George Rush, Chris Martin, Marjaneh Moghimi, Laura Wagner, Rachael Fung, Neda Nobari, Peter McClellan; Sceneggiatura: Babak Jalali, Carolina Cavalli; Fotografia: Laura Valladao; Musica: Mahmood Schricker; Genere: Drammatico; Usa, 2023; Durata: 91’; Distribuzione: Wanted; nelle sale dal 27 giugno 2024; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13.

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TRAILER

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“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

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