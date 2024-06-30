“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

Fremont, regia di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada (Donya), Gregg Turkington (Dr. Anthony), Jeremy Allen White (Daniel), Hilda Schmelling (Joanna), Avis See-tho (Fan), Siddique Ahmed (Salim), Taban Ibraz (Mina), Taban Ibraz (Suleyman), Eddie Tang (Ricky), Jennifer McKay (Lin), Divya Jakatdar (Amaya), Fazil Seddiqui (Aziz), Molly Noble (Molly); Produzione: George Rush, Chris Martin, Marjaneh Moghimi, Laura Wagner, Rachael Fung, Neda Nobari, Peter McClellan; Sceneggiatura: Babak Jalali, Carolina Cavalli; Fotografia: Laura Valladao; Musica: Mahmood Schricker; Genere: Drammatico; Usa, 2023; Durata: 91’; Distribuzione: Wanted; nelle sale dal 27 giugno 2024; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13.
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