Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 15 Dic 2024
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“Conclave”, thriller ambientato nel mondo della Chiesa

Dettagli
Redazione

Conclave, ispirato all'omonimo romanzo di Robert Harris, regia di Edward Berger, con Ralph Fiennes (Cardinal Lawrence), Stanley Tucci (Cardinal Bellini), Isabella Rossellini (Suor Agnes), John Lithgow (Cardinal Tremblay), Lucian Msamati (Adeyemi), Brían F. O'Byrne (O'Malley), Jacek Koman (Archbishop Wozniak), Sergio Castellitto (Cardinale Tedesco), Giulio Schiffer (Swiss Guard), Joseph Mydell (Nakitanda), Carlos Díez (Benitez), Merab Ninidze (Sabbadin), Thomas Loibl (Mandorff), Jacek Koman (Wozniak), Rony Kramer (Mendoza), Valerio Da Silva (Father Haas), Vincenzo Failla (Guttoso), Garrick Hagon (Kraninski), Madhav Sharma (Landolfi), Loris Loddi (Villanueva), Roberto Citran (Lombardi), Balkissa Souley Maiga (Suor Shanumi), Romuald Andrzej Klos (Brotzkus), Willie Jonah (Lowenstein); Genere: Thriller, - Regno Unito, Usa 2024; Durata: 120’ minuti; Produzione: Alice Dawson, Robert Harris, Michael Jackman, Tessa Ross, Juliette Howell, Robyn Slovo; Sceneggiatura: Peter Straughan, Peter Harris; Scenografia: Roberta Montemale, Cynthia Sleiter; Fotografia: James Friend, Stéphane Fontaine; Musica: Volker Bertelmann; Costumi: Lisy Christl; Trucco: Manuela Caredda, Anna De Santis, Antonio Ferrigno; Distribuzione: Eagle Pictures; nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre 2024.

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
empty alt

“Conclave”, thriller ambientato nel mondo della Chiesa

Conclave, ispirato all'omonimo romanzo di Robert Harris, regia di Edward Berger, con Ralph...
empty alt

Prestazione lavorativa domenicale, al lavoratore spetta anche un quid pluris

Con sentenza n. 31712/2024, pubblicata il 10 dicembre scorso, la Corte di Cassazione – sezione...
empty alt

“Humanize”, creare un cuore partendo da cellule staminali pluripotenti

Il trapianto di organi rappresenta la soluzione definitiva per numerose malattie gravi, ma la...
empty alt

Tragedia di Calenzano, che c'è da riflettere ancora?

Il sindaco Calenzano di sinistra - ha vinto al ballottaggio contro la candidata del centrosinistra - ha detto che...
empty alt

Calendario BiodiverSO 2025, per vivere insieme un nuovo anno di biodiversità

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle 15:30, nell’Aula Magna della Facoltà di Agraria...
empty alt

Presentato l'VIII Rapporto sulla corruzione nella PA

Nei giorni scorsi, l’Osservatorio sulla corruzione nella Pubblica Amministrazione ha diffuso l’VIII...

USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top