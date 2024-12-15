“Conclave”, thriller ambientato nel mondo della Chiesa

Conclave, ispirato all'omonimo romanzo di Robert Harris, regia di Edward Berger, con Ralph Fiennes (Cardinal Lawrence), Stanley Tucci (Cardinal Bellini), Isabella Rossellini (Suor Agnes), John Lithgow (Cardinal Tremblay), Lucian Msamati (Adeyemi), Brían F. O'Byrne (O'Malley), Jacek Koman (Archbishop Wozniak), Sergio Castellitto (Cardinale Tedesco), Giulio Schiffer (Swiss Guard), Joseph Mydell (Nakitanda), Carlos Díez (Benitez), Merab Ninidze (Sabbadin), Thomas Loibl (Mandorff), Jacek Koman (Wozniak), Rony Kramer (Mendoza), Valerio Da Silva (Father Haas), Vincenzo Failla (Guttoso), Garrick Hagon (Kraninski), Madhav Sharma (Landolfi), Loris Loddi (Villanueva), Roberto Citran (Lombardi), Balkissa Souley Maiga (Suor Shanumi), Romuald Andrzej Klos (Brotzkus), Willie Jonah (Lowenstein); Genere: Thriller, - Regno Unito, Usa 2024; Durata: 120’ minuti; Produzione: Alice Dawson, Robert Harris, Michael Jackman, Tessa Ross, Juliette Howell, Robyn Slovo; Sceneggiatura: Peter Straughan, Peter Harris; Scenografia: Roberta Montemale, Cynthia Sleiter; Fotografia: James Friend, Stéphane Fontaine; Musica: Volker Bertelmann; Costumi: Lisy Christl; Trucco: Manuela Caredda, Anna De Santis, Antonio Ferrigno; Distribuzione: Eagle Pictures; nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre 2024.
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