“L’ultimo turno”: storia di un’infermiera che si contrappone alla debolezza dei suoi pazienti

L’ultimo turno, regia di Petra Biondina Volpe, con Leonie Benesch (Floria Lind), Jasmin Mattei (Claudia Bach), Alireza Bayram (Jan Sharif), Andreas Beutler (Herr Hungerbühler), Lale Yavas (Frau Morina), Aline Beetschen (Evelyn Bühler), Sonja Riesen (Bea Schmid), Jürg Plüss (Herr Severin), Urs Bihler (Herr Leu), Eva Fredholm (Frau Bilgin), Dominique Lendi (Frau Frei), Doris Schefer (Pascale Schneider), Albana Agaj (Frau Osmani), Nicole Bachmann (Frau Dr. Strobel), Selma Jamal Aldin (Amelie Afshar), Margherita Schoch (Frau Kuhn); Genere: Drammatico, - Svizzera, Germania, 2025; Durata: 92’; Produzione: Bastian Griese, Lukas Hobi, Reto Schärli; Sceneggiatura: Petra Biondina Volpe; Fotografia: Judith Kaufmann; Musica: Emilie Levienaise-Farrouch; Bim Distribuzione; nelle sale cinematografiche da mercoledì, 20 agosto 2025.
Il film è stato presentato alla 75^ Berlinale, nella sezione Gal.
