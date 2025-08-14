Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 14 Ago 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“L’ultimo turno”: storia di un’infermiera che si contrappone alla debolezza dei suoi pazienti

Dettagli
Redazione

L’ultimo turno, regia di Petra Biondina Volpe, con Leonie Benesch (Floria Lind), Jasmin Mattei (Claudia Bach), Alireza Bayram (Jan Sharif), Andreas Beutler (Herr Hungerbühler), Lale Yavas (Frau Morina), Aline Beetschen (Evelyn Bühler), Sonja Riesen (Bea Schmid), Jürg Plüss (Herr Severin), Urs Bihler (Herr Leu), Eva Fredholm (Frau Bilgin), Dominique Lendi (Frau Frei), Doris Schefer (Pascale Schneider), Albana Agaj (Frau Osmani), Nicole Bachmann (Frau Dr. Strobel), Selma Jamal Aldin (Amelie Afshar), Margherita Schoch (Frau Kuhn); Genere: Drammatico, - Svizzera, Germania, 2025; Durata: 92’; Produzione: Bastian Griese, Lukas Hobi, Reto Schärli; Sceneggiatura: Petra Biondina Volpe; Fotografia: Judith Kaufmann; Musica: Emilie Levienaise-Farrouch; Bim Distribuzione; nelle sale cinematografiche da mercoledì, 20 agosto 2025.

Il film è stato presentato alla 75^ Berlinale, nella sezione Gal.

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“L’ultimo turno”: storia di un’infermiera che si contrappone alla debolezza dei suoi pazienti

L’ultimo turno, regia di Petra Biondina Volpe, con Leonie Benesch (Floria Lind), Jasmin Mattei...
empty alt

Sistema monetario, tra dominanza del dollaro e multipolarità

Ciò che scopriremo negli anni a venire è se il nostro sia un tempo di transizione verso un nuovo...
empty alt

Il cielo di San Lorenzo e le astronome dei primi cataloghi stellari

La grande mappatura del cielo prese avvio alla fine dell’Ottocento e si concluse nei primi anni...
empty alt

Trattato globale sulla plastica, a Ginevra ancora lontano l’accordo

Alla quinta sessione dell’Intergovernmental Negotiating Committee (Inc-5.2), il processo...
empty alt

Mattanza degli alberi, perché occorre fermarla

La foto, a corredo di questo articolo, è quanto rimane di un Pino d'Aleppo, mio coetaneo, nato nel...
empty alt

Coronavirus e trombosi, ricerca UniPd dimostra correlazione

Le malattie trombotiche rappresentano la principale causa di morte e di ricovero ospedaliero....

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top