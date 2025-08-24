“Enzo”, i turbamenti di un adolescente tra l’indifferenza degli adulti

Enzo, regia di Robin Campillo, con Eloy Pohu (Enzo), Pierfrancesco Favino (Paolo), Élodie Bouchez (Marion), Malou Khebizi (Amina), Vladislav Holyk (Misoslav), Nathan Japy (Victor); Philippe Petit (Corelli), Maksym Slivinskyi (Vlad), Charline Paul (Léa), Mounir Margoum (Max); Genere: Drammatico; Francia, 2025; Durata: 103’; Produzione: Marie-Ange Luciani. Delphine Tomson, Philippe Logie, Andrea Occhipinti; Stefano Massenzi, Tanguy Dekeyser, Luc Dardenne, Jacques Audiard, Valérie Berlemont, Jean-Pierre Dardenne; Sceneggiatura: Laurent Cantet, Gilles Marchand, Robin Campillo; Fotografia: Jeanne Lapoirie; Montaggio: Robin Campillo; Costumi: Isabelle Pannetier; Trucco: Catherine Bruchon, Romain Marietti; Distribuzione: Lucky Red; nelle sale cinematografiche da giovedì 28 agosto 2025.
"Enzo" è stato presentato, come film di apertura, in anteprima il 14 maggio 2025 alla Quinzaine des Cinéastes del 78º Festival di Cannes.
