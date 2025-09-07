“Il nascondiglio”, delicato affresco di famiglia e allegoria storica venata di ironia

Il nascondiglio, regia di Lionel Baier, con Michel Blanc (Il nonno), Ethan Chimienti (Christophe), Larisa Faber (La mamma), Adrien Barazzone (Il papà), Dominique Reymond (La nonna), Aurélien Gabrielli (Lo zio), Liliane Rovère (Arrière-Pays), William Lebghil (Il prozio), Gilles Privat (Generale De Gaulle), Ivan Georgiev (Laszlo); Genere: Commedia, Drammatico; Durata: 90’; Svizzera, Francia, Lussemburgo - 2025; Produzione: Jeanne Geiben, Agnieszka Ramu, Vincent Quénault, Laetitia Gonzalez, Yael Fogiel, Jean-Stéphane Bron; Sceneggiatura: Lionel Baier; Fotografia: Patrick Lindenmaier; Musica: Diego Baldenweg, Lionel Baldenweg, Nora Baldenweg; Scenografia: Véronique Sacrez; Distribuzione: Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures; nelle sale cinematografiche dal 4 settembre 2025.
Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2025
