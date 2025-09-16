Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 16 Set 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“La valle dei sorrisi”, opera originale e intensa

Dettagli
Redazione

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio Feltri (Matteo Corbin), Paolo Pierobon (Mauro Corbin), Romana Maggiora Vergano (Michela), Sergio Romano (Pichler), Anna Bellato (Anna), Sandra Toffolatti (Elisabetta Gengo), Gabriele Benedetti (Franco), Roberto Citran (Don Attilio); Genere: Drammatico; Durata: 122’; Italia, Slovenia, 2025; Sceneggiatura: Jacopo Del Giudice, Milo Tissone, Paolo Strippoli; Fotografia: Cristiano Di Nicola; Scenografia: Sabina Cellitti; Costumi: Susanna Mastroianni; Produzione: Ines Vasiljevic; Stefano Sardo, Elia Mazzoni; Laura Paolucci, Domenico Procacci; Distribuzione: Vision Distribution; nelle sale cinematografiche da mercoledì 17 settembre 2025; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: V.M. 14.

Il film è stato presentato alla 82^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“La valle dei sorrisi”, opera originale e intensa

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio...
empty alt

“Fare gol non serve a niente”, storia del calcio in chiave marxista

Fare gol non serve a niente. Il pallone nella rete della finanza, di Luca Pisapia, con...
empty alt

Storie della stazione di Pescara

Storie della stazione di Pescara: la foto che vedete fu scattata da un reporter del New York Times....
empty alt

OpenAI-Oracle: un accordo da 300 miliardi di dollari

L’Intelligenza Artificiale ha una fame insaziabile di cloud (reti di server remoti che offrono...
empty alt

La neuroriabilitazione per una medicina più “umana”

La neuroriabilitazione (o riabilitazione neurologica) è una branca della medicina che si occupa...
empty alt

Il voto in Norvegia e la caduta di Bayrou in Francia

Lunedì scorso si è votato in Norvegia. Il paese nordico fa parte della Nato ma non della Ue. Per...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top