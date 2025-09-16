“La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli, opera originale e intensa

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio Feltri (Matteo Corbin), Paolo Pierobon (Mauro Corbin), Romana Maggiora Vergano (Michela), Sergio Romano (Pichler), Anna Bellato (Anna), Sandra Toffolatti (Elisabetta Gengo), Gabriele Benedetti (Franco), Roberto Citran (Don Attilio); Genere: Drammatico; Durata: 122’; Italia, Slovenia, 2025; Sceneggiatura: Jacopo Del Giudice, Milo Tissone, Paolo Strippoli; Fotografia: Cristiano Di Nicola; Scenografia: Sabina Cellitti; Costumi: Susanna Mastroianni; Produzione: Ines Vasiljevic; Stefano Sardo, Elia Mazzoni; Laura Paolucci, Domenico Procacci; Distribuzione: Vision Distribution; nelle sale cinematografiche da mercoledì 17 settembre 2025; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: V.M. 14.
Il film è stato presentato alla 82^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
