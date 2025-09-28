Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 28 Set 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“La voce di Hind Rajab”, opera che tiene viva la fiamma dell’indignazione

Dettagli
Redazione

La voce di Hind Rajab, regia di Kaouther Ben Hania, con Saja Kilani (Rana Hassan Faqih), Amer Hlehel (Mahdi M. Aljamal), Clara Khoury (Nisreen Jeries Qawas), Motaz Malhees (Omar A. Alqam); Genere: Drammatico, Tunisia, Francia, 2025; Durata: 89’; Produzione: Elizabeth Woodward, James Wilson, Tiziana Sousou, Guillaume Rambourg), Odessa Rae, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Gabriele Moratti, Francesco Melzi d'Eril, Rooney Mara, Mohannad Malas, Jeremy Kleiner, Farhana Bhula, Lina Chaabane Menzli, Nadim Cheikhrouha, Alfonso Cuarón, Geralyn White Dreyfous, Dede Gardner, Frank Giustra, Ali Jaafar; Sceneggiatura: Kaouther Ben Hania; Fotografia: Juan Sarmiento G.; Montaggio: Qutaiba Barhamji, Kaouther Ben Hania, Maxime Mathis; Scenografia: Bessem Marzouk; Musica: Amin Bouhafa; Costumi: Khadija Zeggaï; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì 25 settembre 2025.

Il film, presentato alla 82^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato premiato con il Leone d’Argento.

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“La voce di Hind Rajab”, opera che tiene viva la fiamma dell’indignazione

La voce di Hind Rajab, regia di Kaouther Ben Hania, con Saja Kilani (Rana Hassan Faqih), Amer...
empty alt

Regioni al voto, la parola agli indicatori di bilancio

Sono sette le regioni che andranno al voto nella parte finale del 2025 e i dati di bilancio...
empty alt

Ricerca UniFi, possibile alleviare il dolore senza interferire con il processo infiammatorio

L’infiammazione provoca dolore, ma è necessaria affinché il nostro organismo sia in grado di...
empty alt

Stephanie Wehner premiata con il Körber 2025 per l’Internet quantistico

La fisica e informatica quantistica tedesca Stephanie Wehner (1977) ha ricevuto il Premio...
empty alt

Nasce TrasparenzAI, piattaforma digitale per misurare la trasparenza delle PP. AA.

La trasparenza amministrativa compie un passo avanti con TrasparenzAI, la piattaforma sviluppata dal...
empty alt

“La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli, opera originale e intensa

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top