“La voce di Hind Rajab”, opera che tiene viva la fiamma dell’indignazione

La voce di Hind Rajab, regia di Kaouther Ben Hania, con Saja Kilani (Rana Hassan Faqih), Amer Hlehel (Mahdi M. Aljamal), Clara Khoury (Nisreen Jeries Qawas), Motaz Malhees (Omar A. Alqam); Genere: Drammatico, Tunisia, Francia, 2025; Durata: 89’; Produzione: Elizabeth Woodward, James Wilson, Tiziana Sousou, Guillaume Rambourg), Odessa Rae, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Gabriele Moratti, Francesco Melzi d'Eril, Rooney Mara, Mohannad Malas, Jeremy Kleiner, Farhana Bhula, Lina Chaabane Menzli, Nadim Cheikhrouha, Alfonso Cuarón, Geralyn White Dreyfous, Dede Gardner, Frank Giustra, Ali Jaafar; Sceneggiatura: Kaouther Ben Hania; Fotografia: Juan Sarmiento G.; Montaggio: Qutaiba Barhamji, Kaouther Ben Hania, Maxime Mathis; Scenografia: Bessem Marzouk; Musica: Amin Bouhafa; Costumi: Khadija Zeggaï; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì 25 settembre 2025.
Il film, presentato alla 82^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato premiato con il Leone d’Argento.
