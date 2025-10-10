“La ragazza del coro”, emozionante opera prima di Urska Djukic

La ragazza del coro , regia di Urska Djukic, con Jara Sofija Ostan (Lucia), Mina Svajger (Marija), Natasa Burger (Helena), Strle Mateja (Ursula), Tomazin Irena (Sister Kati), Sasa Pavcek (Sister Magda), Casson Matia (Worker), Frlic Spela (Milena), Popovic Stasa (Klara), Marko Mandic (Dr. Primozic), Lotos Sparovec (Nato), Sasa Tabakovic (Direttore del Coro); Genere: Drammatico; Slovenia, Italia, Croazia, 2025; Durata: 89’; Produzione: Katarina Prpic, Matteo Oleotto, Dragana Jovovic, Stefan Ivancic, Ognjen Glavonic, Urska Djukic, Jozko Rutar, Julie Paratian, Marina Gumzi, Miha Cernec, David Cej; Sceneggiatura: Geoffroy Grison; Maria Bohr, Marina Gumzi, Urska Djukic; Fotografia: Lev Predan Kowarski; Montaggio: Vladimir Gojun; Scenografia: Vasja Kokelj; Musiche: Kranjcan Lojze; Costumi: Gilda Venturini; Trucco: Eva Ursic; Distribuzione: Tucker Film; nelle sale cinematografiche dal 9 ottobre 2025.

Il film, le cui riprese si sono svolte in Friuli, è stato presentato in concorso al Festival di Berlino 2025, dove si è aggiudicato il Premio FIPRESCI (Fédération internationale de la presse cinématographique).