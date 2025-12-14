“Primavera”, film colto ma accessibile al pubblico, classico ma contemporaneo

Primavera, regia di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia (Cecilia), Michele Riondino (Antonio Vivaldi), Andrea Pennacchi (Governatore), Fabrizia Sacchi (Priora), Hildegard De Stefano (Laura), Cosima Centurioni (Marietta), Federica Girardello (Agnese), Rebecca Antonaci (Caterina), Chiara Sacco (Maddalena), Miko Jarry (Re di Danimarca), Valentina Bellè (Elisabetta Parolin), Stefano Accorsi (Sanfermo); Genere: Drammatico, Storico; Italia, Francia, 2025; Durata: 110’; Sceneggiatura: Tiziano Scarpa, Ludovica Rampoldi, Damiano Michieletto; Fotografia: Daria D’Antonjo; Musica: Fabio Massimo Capogrosso; Costumi: Maria Rita Barbera; Distribuzione: Warner Bros Italia; nelle sale cinematografiche da giovedì 25 dicembre 2025.
Il film è liberamente tratto dal romanzo dal romanzo “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa
