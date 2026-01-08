Giornale on-line fondato nel 2004

“Sorry, Baby”, film straziante e al contempo confortante

Sorry Baby poster2Sorry, Baby, regia di Eva Victor, con Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), John Carroll Lynch (Pete), Louis Cancelmi (Decker), Kelly McCormack (Natasha), Alison Wachtler (Clerk), Liz Bishop (Elizabeth), Marc Carver (Dottor Evans), Hettienne Park (Eleanor Winston), E. R. Fightmaster (Fran); Genere: Drammatico; USA, 2025; Durata: 103’; Sceneggiatura: Eva Victor; Fotografia: Mia Cioffi Henry; Montaggio: Alex O'Flinn, Randi Atkins; Musiche: Lia Ouyang Rusli; Produzione: Tango Entertainment, High Frequency Entertainment, Big Beach, Pastel; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì 15 gennaio 2026.

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a Critics Choice Award, 4 candidature a Spirit Awards; è stato premiato a National Board; è stato selezionato come film di chiusura nella sezione Quinzaine des Réalisateurs della 78ª edizione del Festival di Cannes

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

L'evoluzione delle piogge in Italia negli ultimi 200 anni

In Italia piove meno, ma quando piove lo fa in modo più violento.
Malattia di Parkinson, scoperto nuovo biomarcatore ematico associato alla neurodegenerazione

Finora conosciuto solo come target molecolare nei processi degenerativi, l’enzima JNK3 è stato ora...
“Tanta ancora vita” di Viola Ardone, più voci narranti cariche di dolore

Tanta ancora vita di Viola Ardone - Giulio Einaudi Editore, 2025 - pp.320, euro 19,00.
Stalking nei confronti dell'ex coniuge legittima la perdita del posto di lavoro

La recente ordinanza della Cassazione n. 32952/2025, pubblicata il 17 dicembre scorso, segna un...
Da UniPi un messaggio di pace di 180 metri che si vede dal cielo

Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto...

