“Sorry, Baby”, film straziante e al contempo confortante

Sorry, Baby, regia di Eva Victor, con Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), John Carroll Lynch (Pete), Louis Cancelmi (Decker), Kelly McCormack (Natasha), Alison Wachtler (Clerk), Liz Bishop (Elizabeth), Marc Carver (Dottor Evans), Hettienne Park (Eleanor Winston), E. R. Fightmaster (Fran); Genere: Drammatico; USA, 2025; Durata: 103’; Sceneggiatura: Eva Victor; Fotografia: Mia Cioffi Henry; Montaggio: Alex O'Flinn, Randi Atkins; Musiche: Lia Ouyang Rusli; Produzione: Tango Entertainment, High Frequency Entertainment, Big Beach, Pastel; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì 15 gennaio 2026.
Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a Critics Choice Award, 4 candidature a Spirit Awards; è stato premiato a National Board; è stato selezionato come film di chiusura nella sezione Quinzaine des Réalisateurs della 78ª edizione del Festival di Cannes
