“Divine Comedy”, film che racconta con ironia la dura vita in Iran dei registi non allineati

Divine Comedy, regia di Ali Asgari, con Bahram Ark (Bahra), Sadaf Asgari (Sadaf), Faezeh Rad (Dottoressa), Mohammad Soori (Haranof), Milad Ashkali (il Profeta), Hossein Soleimani, Hossein Soleimani; Genere: Commedia; Durata: 98’; Iran, Italia, Francia, Germania, Turchia, 2025; Sceneggiatura: Ali Asgari, Alireza Khatami, Bahram Ark; Montaggio: Ehsan Vaseghi; Fotografia: Amin Jafari; Musiche: Hossein Mirzagholi; Scenografia: Melika Gholami; Costumi: Melika Rostami, Melika Gholami; Produzione: Ali Asgari, Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà, Milad Khosravi; Distribuzione: Teodora Film; nelle sale cinematografiche dal 15 gennaio 2026.

Il film è stato presentato in concorso, nella sezione Orizzonti, alla 82^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

empty alt

Intelligenza Artificiale, un ampio dossier sulla rivista "Prisma"

Il numero di gennaio 2026 della prestigiosa rivista Prisma dedica un ampio dossier...
empty alt

Sempre più dipendenti dal Made in China, 2025 da record per l’export del Dragone

A quanto pare, la guerra commerciale fa bene alla Cina, visto che ha chiuso il 2025 con un surplus...
empty alt

Database documenta oltre 4mila presunti abusi dei diritti umani o ambientali ascrivibili a multinazionali

Il 98% delle grandi imprese multinazionali europee monitorate ha commesso almeno un presunto abuso dei...
empty alt

I fiumi molto spesso smettono di scorrere

I fiumi non sono semplici linee blu disegnate su una mappa, ma sistemi vivi che si muovono e...
empty alt

Addio a Ruth Bourne, l’ultima ragazza di Bletchley Park

Si è spenta a Londra a 99 anni Ruth Bourne, protagonista silenziosa di Bletchley Park, il centro...

