“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, un contributo per la ricerca della verità

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, regia di Simone Manetti, con Claudio Regeni, Paola Deffendi, Alessandra Ballerini; Genere: Documentario; Italia, 2026; Durata: 105 minuti; Produzione: Agnese Ricchi, Mario Mazzarotto, Domenico Procacci, Laura Paolucci; Sceneggiatura: Emanuele Cava, Matteo Billi; Piernicola Di Muro; Montaggio: Enzo Pompeo; Fotografia: Gianluca Ceresoli; Distribuzione: Fandango; nelle sale cinematografiche da lunedì 2 febbraio 2026.

Il film, a 10 anni dal barbaro assassinio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni avvenuto nei giorni successivi al suo rapimento perpetrato al Cairo il 25 gennaio 2016, racconta la battaglia per la verità dei genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all'avvocata Alessandra Ballerini.

TRAILER

