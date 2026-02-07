Giornale on-line fondato nel 2004

“Rental Family”, film toccante, tenero, garbato sul diritto a rendere felice il prossimo

Rental Family – Nella vita degli altri, regia di Hikari, con Brendan Fraser (Phillip Vandarpleog), Paolo Andrea Di Pietro (L'attore bello), Takehiro Hira (Shinji), Shinji Ozeki (Il direttore dei casting), Mari Yamamoto (Aiko), Shannon Gorman (Mia Kawasaki), Akira Emoto (Kikuo Hasegawa), Gan Furukawa (Il vicino), Risa Kameda (La vicina), Takao Kin (Bartender); Genere: Commedia drammatica; Giappone-USA, 2025; Durata: 103’; Produzione: Tomo Koizumi, Julia Lebedev, Hikari, Brendan Fraser, Stephen Blahut; Sceneggiatura: Stephen Blahut, Hikari; Fotografia: Takuro Ishizaka; Montaggio: Alan Baumgarten, Thomas A. Krueger; Musica: Jon Thor Birgisson, Alex Somers; Scenografia: Norihiro Isoda, Masako Takayama; Costumi: Meg Mochizuki; Trucco: Hiromi Momose; Distribuzione in italiano: The Walt Disney Company Italia; nelle sale cinematografiche da giovedì 19 febbraio 2026.

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival (TIFF) e proiettato nella sezione "Grand Public" della Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre 2025.

TRAILER

