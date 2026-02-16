“Domani interrogo”, incomparabile lavoro di una prof in un liceo periferico di Roma

Domani interrogo, regia di Umberto Riccioni Carteni, con Anna Ferzetti (Professoressa), Fabio Bizzarro (Francesco), Lorenzo Bagalà (Flavietto), Zoe Massenti (Sofia), Sara Silvestro (Alessandra), Yothin Clavenzani (Rabhil), Paterne Sassaroli (Er Faso), Anita Serafini (Margherita), Miriam Previati (Perniciosa); Genere: Commedia - Italia, 2025; Durata: 95’; Sceneggiatura: Umberto Riccioni Carteni, Herbert Simone Paragnani, Gaja Cenciarelli; Fotografia: Vladan Radovic; Montaggio: Lorenzo Campera; Musica: Diego Buongiorno; Casting: Giulia Appolloni; Produzione: Francesco Palazzi, Umberto Riccioni Carteni; Distribuito da: Vision Distribution; nelle sale cinematografiche da giovedì 19 febbraio 2026.
Il film, tratto liberamente dall'omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, edito da Marsilio, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025.
