Sabato, 07 Mar 2026
“Gli occhi degli altri”, film di notevole intensità emotiva e passionale

Gli occhi degli altri, regia di Andrea De Sica, con Filippo Timi (Lelio), Jasmine Trinca (Elena), Matteo Olivetti (Cesare), Anna Ferzetti (Rossella), Rita Abela (Nicoletta), Roberto De Francesco (Sandrone), Carmen Pommella (Pasqualina), Alberto Paradossi (Ricky), Gennaro Apicella (Silverio), Maria Giulia Toscano (Teresa), Lidiya Liberman (Marita), Giuseppe Sanfelice (Enzo), Sarah Alida Short (Daisy), con la partecipazione di Vincenzo Crea; Genere: Drammatico; Italia, Belgio, 2025; Durata: 90’; Produzione: Sonia Rovai, Gregorio Paonessa, Marta Donzelli, Alessio Lazzareschi; Direttore di Produzione: Brando Taccini, Claudia Cravotta; Sceneggiatura: Gianni Romoli, Silvana Tamma, Andrea De Sica; Fotografia: Gianenrico Bianchi; Scenografia: Alessandro Vannucci; Montaggio: Esmeralda Calabria; Musica: Andrea Farri; Suono: Thomas Giorgi, Maricetta Lombardo, Nadia Paone; Costumi: Massimo Cantini Parrini; Effetti: Elio Terribili; Trucco: Maria Sansone; Distribuzione: Vision Distribution; nelle sale cinematografiche da giovedì 19 marzo 2026.

Il film, ispirato al delitto Casati Stampa (1970), è stato premiato a Roma Film Festival 2025

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

"Gli occhi degli altri", film di notevole intensità emotiva e passionale

