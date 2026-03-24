“Lo straniero”, film tratto dall’omonimo romanzo di Albert Camus

Lo straniero, regia di François Ozon, con Benjamin Voisin (Meursault), Rebecca Marder (Marie Cardona), Pierre Lottin (Raymond Sintès), Denis Lavant (Salamano), Swann Arlaud (Il cappellano della prigione), Christophe Malavoy (Il giudice), Nicolas Vaude (Il procuratore); Jean-Charles Clichet (L’avvocato), Mireille Perrier (Catherine Meursault), Jérôme Pouly (Céleste) Christophe Van de Velde (Masson), Mar Sodupe (Lucia Masson); Genere: Drammatico; Durata: 120’; Francia, 2025; Produzione: Frantz Richard, Marie-Jeanne Pascal, François Ozon, Hicham El Ghorfi; Sceneggiatura: François Ozon, Philippe Piazzo, Albert Camus; Fotografia: Manuel Dacosse; Montaggio: Clément Selitzki; Musica: Fatima Al Qadiri; Suono: Dominique Eyraud, Jean-Paul Hurier, Julien Roig, Gregory Vincent; Arredatrice: Hind Ghazali; Trucco: Franck-Pascal Alquinet, Nathalie Tabareau; Art Director: Thierry Poulet; Distribuzione: Bim Distribuzione, Lucky Red; nelle sale cinematografiche da giovedì, 2 aprile 2026.
Secondo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Albert Camus - dopo quello del 1967,con protagonisti Marcello Mastroianni ed Anna Karina diretto da Luchino Visconti - ha concorso nel 2025 alla 82^ Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
Recensione consigliata su mymovies.it
