“"Vita mia”, film drammatico che conquista la partecipazione dello spettatore

Vita mia, regia di Edoardo Winspeare, con Dominique Sanda (Didi), Celeste Casciaro (Vita), Antonino Bruschetta (Alberto), Ignazio Oliva (Luvi), Karolina Porcari (Issi), Johanna Orsini-Rosenberg (Sister Erzsébet), Otto Jankovich (Mihaly Medveki), Anna Boccadamo, Barbara De Matteis, Salvatore Corigliano; Genere: Drammatico; Italia, Francia, 2026; Durata: 125’; Produzione: Donatella Palermo, Giorgio Magliulo; Sceneggiatura: Mariangela Barbanente, Alessandro Valenti, Edoardo Winspeare; Scenografia: Sabrina Balestra; Suono; Dario Calvari, Riccardo Milano, Federico Tummolo; Trucco: Miriam Imbrogno; Distribuzione: Draka Distribution; nelle sale cinematografiche dal 9 aprile 2026.
Il film è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival 2025, nella sezione Zibaldone
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