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Film & Libri

“Un sogno italiano”, eccezionale documentario su un grande movimento migratorio

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Redazione

Un sogno italiano, regia di Fausto Caviglia; Genere: film-documentario; Italia, 2025; Durata: 90’; Montaggio: Marco Rovetto; Fotografia: Sonja Madani; Musiche: Giordano Maselli; Produzione: Orisa Produzioni; Distribuzione: Piano B Distribuzioni; nelle sale cinematografiche dal 7 maggio 2026.

Il film-documentario ripercorre, attraverso straordinari materiali d'archivio, la storia di tanti italiani che dagli anni '50, dopo la fine della seconda Guerra mondiale, hanno lasciato i loro paesi e le loro famiglie per imbarcarsi in un'avventura sconosciuta.

Recensione consigliata su mymovies.it

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