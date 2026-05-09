“Un sogno italiano”, eccezionale documentario su un grande movimento migratorio

Un sogno italiano, regia di Fausto Caviglia; Genere: film-documentario; Italia, 2025; Durata: 90’; Montaggio: Marco Rovetto; Fotografia: Sonja Madani; Musiche: Giordano Maselli; Produzione: Orisa Produzioni; Distribuzione: Piano B Distribuzioni; nelle sale cinematografiche dal 7 maggio 2026.
Il film-documentario ripercorre, attraverso straordinari materiali d'archivio, la storia di tanti italiani che dagli anni '50, dopo la fine della seconda Guerra mondiale, hanno lasciato i loro paesi e le loro famiglie per imbarcarsi in un'avventura sconosciuta.
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