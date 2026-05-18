“Tre chilometri alla fine del mondo”, omofobia difficile da estirpare nella civile Europa

Tre chilometri alla fine del mondo , regia di Emanuel Parvu, con Ciprian Chiujdea (Adi), Bogdan Dumitrache (Il padre di Adi), Laura Vasiliu (La madre di Adi), Valeriu Andriuta (Il capo della polizia), Adrian Titieni (Eugen, il prete), Ingrid Micu Berescu (Ilinca), Richard Bovnoczki (Zentov), Vlad Brumaru (Niculae, il poliziotto), Radu Gabriel (Tocu), Alina Berzunteanu; Genere: Drammatico; Romania, 2024; Durata: 105’; Produzione: FamArt Production; Sceneggiatura: Miruna Berescu, Emanuel Parvu; Fotografia: Silviu Stavila; Montaggio: Mircea Olteanu; Distribuzione: Academy Two; nelle sale cinematografiche dal 14 maggio 2026.

Il film ha avuto la sua prima proiezione pubblica al Festival di Cannes 2024, nel giorno in cui al Parlamento Europeo la Romania si è collocata tra i nove Paesi (Italia compresa) che non hanno firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+

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