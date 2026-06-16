Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 16 Giu 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Dettagli
Redazione

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana Rose Liu (Ruthie), Lior Raz (Uri), Tovah Feldshuh (Maria), Alisen Richmond-Peck (Mansion Homeowner), Tim Blair (Studio Manager), Ellyn Jameson (Ellyn), Jean Reno (Marius Maissner), Nissan Sakira (Bebby), C.S. Lee (Yong), Nicola Correia-Damude (Brownstone Homeowner), Jean Yoon (Dr. Madeline Richards), Amy Lee (Event Planner), David Reale (Travis Conway), Gumbo (Stacey); Alexandra Verma (Cashier); Genere: Drammatico, Thriller; Canada, USA, 2025; Durata: 109 ‘; Sceneggiatura: Daniel Roher; Fotografia: Lowell A. Meyer; Montaggio: Greg O'Bryant; Scenografia: Peter Cosco; Arredatrice: Andrew Hill; Musica: Will Bates; Suono: Johnnie Burn, Bryan Day, Srdjan Kurpjel; Costumi: Sarah Millman; Trucco: Candice Ornstein, Kerry Vaughan; Distribuzione: Notorious Pictures; nelle sale cinematografiche dal 28 maggio 2026.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 52º Telluride Film Festival e, successivamente, al 50º Toronto International Film Festival nella sezione Special Presentations, mentre la prima europea è stata al Festival del Cinema di Zurigo 

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana...
empty alt

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di...
empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...
empty alt

Libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Dal 2010, openPetition aiuta le persone a promuovere il cambiamento. Come piattaforma di...
empty alt

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti, viene da dire, sfogliando l’ultimo...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top