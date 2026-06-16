“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana Rose Liu (Ruthie), Lior Raz (Uri), Tovah Feldshuh (Maria), Alisen Richmond-Peck (Mansion Homeowner), Tim Blair (Studio Manager), Ellyn Jameson (Ellyn), Jean Reno (Marius Maissner), Nissan Sakira (Bebby), C.S. Lee (Yong), Nicola Correia-Damude (Brownstone Homeowner), Jean Yoon (Dr. Madeline Richards), Amy Lee (Event Planner), David Reale (Travis Conway), Gumbo (Stacey); Alexandra Verma (Cashier); Genere: Drammatico, Thriller; Canada, USA, 2025; Durata: 109 ‘; Sceneggiatura: Daniel Roher; Fotografia: Lowell A. Meyer; Montaggio: Greg O'Bryant; Scenografia: Peter Cosco; Arredatrice: Andrew Hill; Musica: Will Bates; Suono: Johnnie Burn, Bryan Day, Srdjan Kurpjel; Costumi: Sarah Millman; Trucco: Candice Ornstein, Kerry Vaughan; Distribuzione: Notorious Pictures; nelle sale cinematografiche dal 28 maggio 2026.
Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 52º Telluride Film Festival e, successivamente, al 50º Toronto International Film Festival nella sezione Special Presentations, mentre la prima europea è stata al Festival del Cinema di Zurigo
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