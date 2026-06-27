“L’hangar rosso”, thriller notevole per non dimenticare la feroce dittatura di Pinochet in Cile

L’hangar rosso, regia di Juan Pablo Nicolás Zárate (Jorge Silva); Boris QuerciSallato, con Nicolás Zárate (Jorge Silva); Boris Quercia (Oberst Soler), Marcial Tagle (Coronel Mario Jahn), Catalina Stuardo (Rosa), Aron Hernández (Unteroffizier Hernández), Renzo Fioretti (Fernando Villagran), Genere: Thriller, Drammatico; Italia, Cile, Argentina, 2026; Durata: 83’; Sceneggiatura: Luis Emilio Guzmán, dal libro "Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH ‘Contra Bachelet y otros'" di Fernando Villagrán; Montaggio: Valeria Hernández, Sebastián Brahm; Fotografia: Diego Pequeno; Scenografia: Nicolás Grum; Musica: Alberto Michelli, Matteo Marrella; Costumi: Julia Rebottaro Pettinari; Produzione: Stefano Mutolo, Carolina Pezzini, Valentina Quarantini, Juan Pablo Sallato, Margarita Murphy; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì 9 luglio 2026.
Il film è stato presentato, nel 2026, a: Bafici-Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente; Berlinale; Biografilm Festival; International Film Festival of Guadalajara; Miami International Film Festival; Seattle International Film Festival; Tiff-Transilvania International Film Festival.
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