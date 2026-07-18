“Odissea”, quando l’epica si fa cinema, con messaggi pacifisti e femministi

Odissea, regia di Christopher Nolan, con Matt Damon (Ulisse), Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Robert Pattinson (Antinoo), Zendaya (Athena), Samantha Morton (Circe), Charlize Theron (Calipso), Jon Bernthal (Menelao), Benny Safdie (Agamennone), Bill Irwin (Polifemo), Himesh Patel (Euriloco), Giovanni Leguizamo (Eumeo), Corey Hawkins (Polybus), Mia Goth (Melanto), Logan Marshall-Green (Melanzio), Travis Scott (Bardo), James Remar (Tiresia); Genere: Avventura, Drammatico, Fantasy; USA, Gran Bretagna, 2026; Durata: 172’; Produzione: Erik Paoletti, Thomas Hayslip, Hjortur Gretarsson, Zakaria Alaoui, Emma Thomas, Christopher Nolan; Sceneggiatura: Christopher Nolan, Homer; Fotografia: Hoyte Van Hoytema; Montaggio: Jennifer Lame; Musica: Ludwig Göransson; Scenografia: Ruth De Jong; Suono: Willie D. Burton; Costumi: Ellen Mirojnick; Effetti: Giovanni Antonini, Matthew G. Armstrong, Ryan Arndt, Freyr Ásgeirsson, Samuel Batchelor, Abdelaali Berhich; Trucco: Elisabetta Arlotti, Tiphanie Baum, Joceline Andrews, Agrò Mauro, Hiad Adil, Luisa Abel; Casting: John Papsidera; Distribuzione: Universal Pictures; nelle sale cinematografiche dal 16 luglio 2026.
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