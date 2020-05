"Favolacce" di Fabio e Damiano D'Innocenzo, con Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, Giulietta Rebeggiani, Max Malatesta, Tommaso di Cola, Justin Korovkin, Giulia Melilio, Laura Borgioli, durata 98’, distribuito da Vision Distribution, dall'11 maggio in streaming su Sky Prima Fila Premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV.

Recensione consigliata sul blog Sentieriselvaggi.it

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.